Makheia - Attractivité confirmée pour le plan de financement qui boucle la première tranche avec 91% de taux de participation

Avec plus de 16 millions de BSA - A exercés au 31 mars 2021 et un taux de participation de 91 %, Makheia confirme sa forte attractivité et la poursuite de son plan de BSA, avec déjà 80% de BSA-B exercés.



Makheia Group informe que plus de 16 millions de bons de souscription d'actions ont été exercés à ce jour - sur un total de 17 millions de bons que portait le plan de BSA A - représentant un taux de participation de 91 %.

Ce premier plan, lancé en juillet 2020, a été clôturé comme convenu au 31 mars 2021.

Il aura permis de lever au total 3,4 M€.

Makheia tient à remercier d'une part ses actionnaires institutionnels et historiques et d'autre part les nombreux investisseurs qui ont souscrit pour leur soutien et leur confiance.

Le conseil d'administration de la semaine dernière s'est félicité également du succès de l'opération.

Le plan de BSA-B, démarré le 6 janvier 2021, est, quant à lui, également en bonne voie.

Avec 10,3 millions de BSA exercés sur un total de 13 millions de BSA-B exerçables, le taux de participation au 12 mai 2021 ressort à 81 %. Cela représentant un apport supplémentaire de 1,7 M€, ce qui fait au cumul (BSA-A et BSA-B) une levée de fonds de 5,1 M€ depuis le début du programme.

A fin avril, il reste 2,4 millions de BSA-B à exercer pour une levée de fonds potentielle de 390 K€ jusqu'à la fin du plan, prévue en décembre 2021.