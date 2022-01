Makheia - Amélie Ponchau rejoint Big Youth, l'agence digitale du Groupe, au poste de Directrice Générale

Amélie Ponchau, ex-Directrice Associée et Head of new business de Tribal DDB Paris, rejoint Big Youth, l’agence digitale du Groupe Makheia, au poste de Directrice Générale.



Amélie a pour mission principale de donner une nouvelle ambition à l’agence Big Youth, en enrichissant notamment l’offre digitale sur l’ensemble du parcours client (performance, PRM/CRM, campagnes digitales, data management…). A ce titre, elle pilotera l’ensemble des équipes projet, UX/UI, créatives et production de Big Youth.



Diplômée d'un Master 2 en marketing, Amélie accompagne depuis plus de 20 ans de grands comptes dans leur mutation digitale (Groupe Canal +, Nestlé, PMU, Carrefour, le SIG, Bulgari, Audi).

Depuis 2019, Directrice Associée de Tribal DDB Paris, elle pilotait l’équipe dédiée à la transformation de l'expérience client du compte Audi France. Amélie est experte de l’experience client omnicanale qu’elle conçoit et optimise dans une logique de rentabilité et de croissance pour ses clients. Elle a précédemment travaillé chez Isobar (Dentsu) et Rapp (Omnicom).



Passionnée par le digital, elle enseigne depuis plus de 10 ans auprès d’étudiants et de professionnels et prépare une certification en data sciences à l’ESCP Business School.



Amélie rejoint les autres Directeurs Généraux au Comex du Groupe, aux côtés d’Edouard Rencker, Président de Makheia.