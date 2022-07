Makheia AG 2022 - Amélioration des comptes de l’entreprise et nomination de deux nouvelles administratrices

L’Assemblée Générale de la société s’est tenue au siège de la SFAF, sous la présidence de Mr Edouard Rencker, Président du conseil d’administration.

Le bureau était également composé de deux scrutateurs : Mr Matthieu Butel, Directeur Général de l’agence Sequoia et actionnaire et Mme Chantal Decamps, actionnaire. Mme Adeline Francart Touron a été désignée en qualité de secrétaire du bureau.



UNE AMÉLIORATION NETTE DES RÉSULTATS DE L’ENTREPRISE

En introduction Makheia est revenu sur les chiffres essentiels de l’année notamment :

Un Chiffre d’Affaires de 9,7 M€ et une marge brute stable à 7,7 M€. Les résultats, quant à eux, sont en très forte amélioration avec un ROC positif de +215 K€ (contre une perte de -1 645 K€ en 2020, année marquée par la crise Covid et l’arrêt partiel de l’économie).



Le Groupe avait mis en place dès le début de la crise un plan d’économies drastiques permettant de réduire largement les coûts. Trois natures de postes ont été concernés : la masse salariale, le recours aux freelances, les charges externes. Les charges de personnel ressortent ainsi à 5,4 M€ (contre 6,4 M€ à fin 2020). Les autres charges externes ressortent à -883 K€ en 2021 contre -987 K€ en 2020.