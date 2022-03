Makheia - 3 nouveaux contrats pour notre agence Mademoiselle Scarlett

Mademoiselle Scarlett, l’agence de Communication Marketing du Groupe Makheia, qui intervient depuis la stratégie (marque, brand content, concept de communication, publicité...) jusqu’aux dispositifs 100% sur mesure (activations marketing, web marketing, customer acquisition, retail engagement...) annonce, après compétition, le gain de trois nouveaux budgets.



L’agence accompagnera ces trois acteurs dans leur stratégie de communication marketing :



• CHAUMET : Film de présentation d’une nouvelle collection de joaillerie et de haute joaillerie pour la Maison de luxe française



• GROUPE PIERRE FABRE / DARROW : Retravail de la plateforme de marque et du territoire d’expression de la marque dermocosmétique brésilienne pour écrire la nouvelle histoire de Darrow à l'international



• ARGOS WITYU : Création de marque et identité suite au rachat par l’institution financière d’un nouveau groupe spécialisé en électronique