Maisons du Monde : un crû 2024 en recul

A fin 2024, l'entreprise compte un total de 338 magasins dont 14 affiliés et 3 franchisés.

(AOF) - Le distributeur de meubles et d'objets de décoration Maisons du Monde a fait état de ventes annuelles 2024 en recul de 10,2% à 969,1 millions d'euros, à périmètre comparable. Les ventes au quatrième trimestre ont accusé un repli de 9,5%, à 286 millions d'euros. En France, elles ont baissé de 11,6 %, tandis que les ventes internationales ont diminué de 9,1 %. Sur cette période, les ventes en ligne ont atteint 70,4 millions d'euros, en recul de 10,7 % alors que les ventes en magasin ont reculé de 10,5 %.

