Maisons du Monde: se réorganise pour 'plus d'agilité' information fournie par Cercle Finance • 23/01/2025 à 11:25









(CercleFinance.com) - Maisons du Monde annonce un projet de réorganisation de ses sièges en France pour renforcer son agilité face aux évolutions du marché. Ce plan stratégique, Inspire Everyday, vise à améliorer son modèle omnicanal et à optimiser ses opérations.



La réorganisation entraînera la suppression de 91 postes, principalement à Paris et Nantes, avec une priorité donnée aux départs volontaires et un accompagnement personnalisé des salariés concernés.



Les magasins ne sont pas affectés par ce projet, qui vise également à renforcer leur lien avec les sièges et à soutenir les parcours de carrière du personnel en magasin.





Valeurs associées MAISONS DU MONDE 4,15 EUR Euronext Paris +1,47%