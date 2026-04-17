Maisons du Monde reporte publication résultats 2025 et rapport financier annuel

* Maisons du Monde reporte publication de ses résultats annuels 2025 et de son rapport financier annuel. * Décision intervient alors que groupe mène une recherche d’adossement auprès de tiers financiers ou industriels pour assurer continuité d’activité. * Processus se poursuit sous égide du conciliateur. * Prochaine communication sur issue de cette recherche attendue dans les prochaines semaines. * Call investisseurs également reporté. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Maisons du Monde SA published the original content used to generate this news brief via GlobeNewswire (Ref. ID: 202604171145OMX_____CNEWS_FR_GNW1001176454_fr) on April 17, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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