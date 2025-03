Maisons du Monde: perte nette sur 2024 information fournie par Cercle Finance • 11/03/2025 à 07:48









(CercleFinance.com) - Maisons du Monde publie un résultat net de -115,3 millions d'euros au titre de 2024 contre 8,8 millions d'euros sur l'année précédente, avec une marge d'EBIT à 0,1% comparée à 4,1% en 2023, fortement impactée par la baisse des ventes.



Les ventes se sont établies à un peu plus d'un milliard d'euros, reflétant une baisse de 10,2% à périmètre constant (-11,2% au total), dans un contexte difficile pour le secteur maison et décoration, accentué par des facteurs macroéconomiques défavorables.



'Nous capitaliserons sur nos réalisations de 2024 pour simplifier davantage notre modèle opérationnel, réduire notre base de coûts et améliorer notre potentiel de génération de flux de trésorerie', précise son DG François-Melchior de Polignac.



'Grâce à ces actions, nous restons en bonne voie pour atteindre notre objectif de générer un flux de trésorerie disponible cumulé supérieur à 100 millions d'euros sur la période 2024-2026, après avoir généré 15 millions d'euros en 2024', poursuit-il.





Valeurs associées MAISONS DU MONDE 3,44 EUR Euronext Paris 0,00%