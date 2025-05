Maisons du Monde: le titre décroche, le 1er trimestre déçoit information fournie par Cercle Finance • 15/05/2025 à 12:16









(CercleFinance.com) - Maisons du Monde chute lourdement ce jeudi à la Bourse de Paris suite à la publication de chiffres trimestriels en forte baisse et à l'ajustement de son objectif de flux de trésorerie disponible.



Vers 12h00, le titre de l'enseigne de mobilier et de décoration décroche de 8%, ce qui ramène la valeur non loin de ses plus bas historiques atteints à la mi-avril.



Dans un contexte de marché jugé toujours 'difficile', ses ventes ont atteint 221,4 millions d'euros au premier trimestre, soit une baisse de 9,9% en données comparables.



Le distributeur souligne que son activité en France a reculé de 11,8% dans un contexte de consommation toujours marqué par l'incertitude.



Dans une note de réaction, les analystes de TP ICAP Midcap jugent que la 'sous-performance du groupe est inquiétante'.



'Le décalage de guidance de FCF d'un an n'est pas vraiment une surprise pour nous, le timing en revanche interroge', ajoute la société de Bourse.



Le groupe explique désormais viser un objectif de flux de trésorerie disponible (FCF) cumulé de 100 millions d'euros sur une période de quatre ans au lieu de trois précédemment, soit pour la période 2024-2027 au lieu de 2024-2026 jusqu'à présent.



La société a toutefois conditionné cet objectif au fait que l'environnement de marché ne se dégrade pas davantage, au vu d'un contexte d'incertitude et d'attentisme qui s'est accentué ces dernières semaines, et d'une reprise de la consommation qui semble compromise à court terme.





