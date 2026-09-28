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Maisons du Monde essuie des pertes au 1er semestre
information fournie par Zonebourse 28/09/2026 à 07:10
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Maisons du Monde publie une perte nette de 64,0 MEUR au titre du 1er semestre 2026, contre 75,6 MEUR un an auparavant, et un EBIT courant de -36,8 MEUR, contre -22,0 MEUR au 1er semestre 2025. Le flux de trésorerie disponible (Free Cash-Flow) s'est établi à -49,8 MEUR, contre -64,9 MEUR.

Le chiffre d'affaires net s'est replié de 7,1% à 412,8 MEUR (-5,8% à périmètre comparable), une baisse de l'activité qui s'est accentuée au 2e trimestre (-9,8% contre -4,5% au 1er trimestre), affectée par des niveaux de stocks contraints et une réduction volontaire des opérations promotionnelles.

Le réseau de magasins a essuyé une baisse de 3,0% à périmètre comparable. L'Europe du Sud affiche une quasi-stabilité (-1,0%), tandis que la France a reculé de 4,0%, en ligne avec les tendances du marché (IPEA). L'activité en ligne enregistre une baisse plus marquée (-11,8%).

La marge brute du groupe de mobilier et d'articles de décoration s'est contractée de 2,4 points à 61,9%, traduisant le soutien promotionnel au 1er trimestre. Les 15 MEUR d'économies brutes réalisées, tirées notamment par des efforts majeurs sur la logistique et le transport, ont permis de compenser partiellement la baisse des volumes.

"Forts du soutien actif de nos nouveaux actionnaires, nous disposons de la stabilité financière et de l'accompagnement opérationnel nécessaires pour mener à bien notre redressement et bâtir un modèle rentable et pérenne sur le long terme", affirme son directeur général, François-Melchior.

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