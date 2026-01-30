Maisons du Monde abandonne son objectif de FCF cumulé sur 2024-27
information fournie par Zonebourse 30/01/2026 à 09:18
"Le manque persistant de visibilité sur l'environnement macroéconomique et le retail, en particulier en France, réduit la prévisibilité des objectifs à moyen terme", explique le distributeur spécialisé dans l'ameublement.
Au titre se son 4e trimestre 2025, Maisons du Monde affiche des ventes nettes de 278,1 MEUR, en baisse de 5,9% (dont -5,4% à périmètre comparable), précisant que ses deux canaux de vente se sont inscrits en recul.
"Les magasins ont fait preuve de davantage de résilience que les activités en ligne, avec des ventes en baisse de 4%, soit -2% en LfL (données comparables), tandis que le e-commerce recule de 10%", détaille Maisons du Monde.
Ayant atteint son plan d'économies de coûts 2025 de 45 MEUR et réalisé unegénération de trésorerie positive au 2e semestre, il affiche une nouvelle ambition 2026 de 30 MEUR de réduction de coûts bruts, conduisant à un total d'économies de 120 MEUR sur 2024-26.
