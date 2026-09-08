Maison Pommery creuse ses pertes au premier semestre, mais les ventes de champagne reprennent

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / NICHOLAS HUNT )

La maison de vins et champagne française Maison Pommery, en difficulté financière, a triplé sa perte nette au premier semestre 2026, à 4 millions d'euros, mais a annoncé une nette reprise de ses ventes de champagne en Europe.

Maison Pommery, qui a conclu un protocole d'accord avec ses financiers au début de l'été jusqu'à début 2027, indique qu'il entend résorber ses pertes "par la poursuite de son développement commercial et l'exécution de son plan de désendettement".

Au cours des six premiers mois de l'année, le groupe a vu son chiffre d'affaires baisser de 12% à 96,2 millions. Il attribue ce recul essentiellement à l'effet de la cession d'Heidsiek & Co Monopole, qui entraîne mécaniquement une baisse de l'ordre de 9,6 millions d'euros de chiffre d'affaires sur le semestre, et à la réduction des ventes interprofessionnelles, selon un communiqué diffusé lundi soir.

En excluant ces effets, c'est-à-dire à périmètre comparable, le chiffre d'affaires de Maison Pommery a progressé de 0,7% sur le semestre, porté par une progression des volumes de ventes de champagne.

En particulier, Champagne Pommery & Greno a vu ses ventes augmenter de 7%. Et les volumes de vente de champagne ont "fortement" progressé en Europe: +16,6% sur un marché en progression de 8,3%.

Début juin, Maison Pommery et le groupe allemand de vin mousseux Henkell avaient indiqué que leurs négociations exclusives, qui auraient pu mener à la naissance d'un acteur mondial des vins effervescents, n'avaient pas abouti. Mais les deux sociétés ont précisé rester "ouvertes à la possibilité de reprendre les discussions à une date ultérieure".

Maison Pommery gère quatre vignobles en Champagne, Provence, Camargue et dans la vallée du Douro, au Portugal.

Elle comprend des marques de champagne comme Vranken, Pommery, Charles Lafitte, Pompadour, les vins de Porto Rozès et Douro Terras do Grifo ainsi que les vins Domaine Royal de Jarras et Château La Gordonne Provence.