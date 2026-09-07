Mais que se passe-t-il avec la gouvernance d'EssilorLuxottica ?

Le titre EssilorLuxottica trébuche encore lundi matin, les investisseurs s'inquiétant de la persistance de la crise de gouvernance ouverte qui secoue le spécialiste de l'optique depuis plusieurs semaines maintenant.

Vers 11h00, l'action cède 1,3% à 147,9 euros, accusant l'un des plus forts replis du CAC 40 et revenant à des plus bas de presque quatre ans.

Dans un article paru ce lundi, le Financial Times rapporte que Francesco Milleri, le PDG du groupe, aurait décidé de ne pas remplacer Leonardo Maria Del Vecchio, qui occupait le poste de directeur de la stratégie jusqu'à sa brusque démission le mois passé.

Le fils de Leonardo del Vecchio, le fondateur de Luxottica décédé en 2022, était jusque-là le seul membre de la famille historique à occuper des fonctions de direction.

Mais l'héritier fait désormais clairement comprendre qu'il s'oppose au contrôle de facto exercé par Milleri et à son influence disproportionnée au niveau de la gouvernance de l'entreprise.

S'exprimant lors d'une conférence organisée près du Lac de Côme ce week-end, Leonardo Maria aurait d'ailleurs déclaré qu'il "n'était pas dit" que les actionnaires de la famille Delfin renouvellent le mandat de Milleri à la présidence de Delfin lorsque le moment viendra, l'année prochaine.

Car la société Delfin, la holding de la famille del Vecchio et principal actionnaire du groupe avec une participation de 32,4%, est également dirigée par Francesco Milleri, qui se trouve être l'ancien homme de confiance de Leonardo del Vecchio.

Les relations entre les deux hommes se seraient dégradées au début de l'année après que Leonardo Maria n'a pas réussi à obtenir la garantie de la holding familiale afin d'emprunter les 12 milliards d'euros nécessaires au projet de rachat des parts de deux de ses frères et soeurs.

De son côté, Francesco Milleri poursuit le remaniement de l'équipe de direction opéré depuis plusieurs mois. A en croire le FT, il aurait ainsi décidé de nommer la française Chrystel Barranger, précédemment présidente des solutions professionnelles pour l'Europe et l'Asie, au poste de directrice de la croissance.

Le quotidien financier affirme que le responsable de la R&D et du marketing, ainsi que le directeur commercial, ont également quitté l'entreprise cet été.

Le début d'une nouvelle ère ?

Tous ces bouleversements interviennent alors qu'EssilorLuxottica doit faire face, avec son partenaire Meta, à une sérieuse montée en puissance de la concurrence sur le marché des lunettes alimentées par l'IA, que les deux groupes dominaient jusqu'à présent grâce au succès retentissant de leurs Ray-Ban connectées.

Cette crise de gouvernance, que les investisseurs jugent difficile à accepter pour une multinationale générant près de 30 milliards d'euros annuels de chiffre d'affaires et pesant 86,5 milliards en Bourse, a déjà fortement impacté sa valorisation.

Depuis ses pics historiques atteints en novembre 2025 dans le sillage du succès des lunettes connectées développées en collaboration avec Meta, le titre a perdu plus de la moitié de sa valeur.

Cette crise n'est pas sans rappeler les vives tensions qui avaient sapé le processus d'intégration opérationnelle au moment de la fusion avec le français Essilor, en 2019.

Le groupe était alors sorti de la crise en promouvant les deux bras droits de Leonardo Del Vecchio et Hubert Sagnières, en l'occurrence Francesco Milleri et Laurent Vacherot, en tant que co-dirigeants. Entre cette date et les sommets absolus atteints en novembre dernier, le cours de l'action avait été multiplié par trois.

A en croire AlphaValue, ces dissensions pourraient peut-être constituer une bonne nouvelle pour l'entreprise, car il est généralement préférable, du point de vue du bureau d'études, d'établir une séparation claire entre la direction d'une entreprise et son actionnariat.

Selon le cabinet de recherche, cela pourrait même marquer le début d'une nouvelle ère, à terme.

"Comme nous l'avons écrit la semaine dernière, le moment de la catharsis approche", écrit ce matin dans une note Pierre-Yves Gauthier, son analyste vedette.