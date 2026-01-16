MaiaSpace lancera des satellites pour OneWeb d'Eutelsat à partir de 2027

La start-up française MaiaSpace, qui développe une fusée réutilisable, a été choisie par Eutelsat pour lancer des satellites de sa constellation OneWeb à partir de 2027, aux termes d'un contrat signé jeudi.

( AFP / THIBAUD MORITZ )

"C'est un contrat qui remplit notre carnet de commandes à hauteur de plus de 50% pour les trois premières années d'exploitation commerciale du lanceur" qui n'a pourtant pas encore effectué son vol inaugural, programmé fin 2026, a déclaré au cours d'une conférence téléphonique Yohann Leroy, président exécutif de MaiaSpace.

"Ce contrat valide la crédibilité de notre projet du point de vue technique", a-t-il assuré.

Dix lancements pour OneWeb sont prévus à partir de "la deuxième partie de 2027" et porteront sur un nombre "non négligeable" de 440 satellites commandés par Eutelsat auprès d'Airbus, qui viendront renouveler la constellation en orbite basse OneWeb, a précisé Yohann Leroy.

Avec 650 satellites destinés aux clients professionnels et institutionnels, OneWeb est l’un des deux seuls réseaux en orbite basse pleinement opérationnels, aux côtés de Starlink de SpaceX du milliardaire américain Elon Musk (plus de 6.000 satellites), et le seul géré par un acteur européen.

Ces satellites ont auparavant été mis en orbite par des Soyouz russes, Falcon 9 de SpaceX ou des lanceurs indiens.

"Nous sommes ravis d'intégrer la solution de lancement MaiaSpace à notre stratégie de déploiement de constellation LEO (orbite basse), offrant ainsi une option de lancement complémentaire à nos partenaires actuels", a déclaré Arlen Kassighian, directeur de l'ingénierie d’Eutelsat cité dans un communiqué.