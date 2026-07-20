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Magnolia Oil & Gas va racheter WildFire Energy dans le cadre d'une opération de 4,06 milliards de dollars
information fournie par Reuters 20/07/2026 à 13:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de précisions aux paragraphes 2 et 3)

Magnolia Oil & Gas MGY.N a annoncé lundi avoir conclu un accord en vue d'acquérir WildFire Energy pour environ 4,06 milliards de dollars, dette comprise, afin de renforcer sa présence dans le gisement de Giddings, dans le sud du Texas.

Cette opération porte sur environ 810 000 acres nets à Giddings et porterait la position pro forma de la société dans cette région à plus de 1,25 million d’acres nets, couvrant les formations d’Austin Chalk, d’Eagle Ford et de Woodbine.

L'acquisition comprend également une mine de sable qui couvre environ 80 % des besoins annuels de Magnolia en sable, ainsi que plus de 500 miles de gazoducs de collecte.

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