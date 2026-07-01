Magnitude 7 Metals prévoit une reprise partielle de l'activité de sa fonderie d'aluminium du Missouri

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Magnitude 7 Metals a annoncé mercredi son intention de remettre en service la première ligne de fonderie de son usine d'aluminium de Marston, dans le Missouri, après sa fermeture en 2024.

Cette remise en service partielle devrait permettre d'augmenter la capacité de production d'aluminium primaire aux États-Unis et de rétablir certains emplois dans la région du Bootheel, dans cet État.

* La fermeture de la fonderie en janvier 2024 avait entraîné le licenciement de 500 salariés, ce qui avait gravement affecté l’économie de la région du Bootheel, dans le Missouri.

* L’usine a connu des cycles répétés de fermetures et de réductions d’activité au cours de la dernière décennie, notamment sous l’ancien propriétaire Noranda en 2016, malgré les droits de douane fédéraux au titre de la section 232 visant à protéger les producteurs nationaux.

* Dans des déclarations en réponse à cette annonce, des groupes de la coalition, notamment Industrious Labs et Renew Missouri, ont exhorté Magnitude 7 Metals à moderniser le site en le dotant de systèmes énergétiques plus propres et plus fiables afin d’éviter de futurs cycles d’“expansion et de récession”.