Magna va produire en Europe les véhicules électriques de la société chinoise GAC
21/11/2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Nora Eckert

Le groupe automobile chinois Guangzhou Automobile Group (GAC) construira son modèle électrique AION V dans une usine Magna en Autriche, ont déclaré les deux entreprises jeudi, une stratégie qui devrait aider GAC à éviter les droits de douane de l'UE sur les VE fabriqués en Chine.

Le véhicule GAC 601238.SS sera produit dans l'usine Magna

MG.TO de Graz, en Autriche, qui peut fabriquer des véhicules à essence, hybrides et électriques sur des lignes communes.

L'année dernière, l'UE a introduit des droits de douane provisoires allant jusqu'à 37,6 % sur les VE fabriqués en Chine, décrivant leurs importations comme un afflux potentiel de VE injustement subventionnés.

"L'Europe est un marché vital pour le développement mondial de GAC", a déclaré Wei Haigang, président de GAC International.

Roland Prettner, président de l'activité de fabrication sous contrat de Magna Steyr, a déclaré que son expertise permettrait aux constructeurs automobiles comme GAC de localiser la production de manière efficace.

L'accord avec GAC intervient après que Magna a déclaré en septembre qu'elle construirait des modèles à batterie pour XPeng 9868.HK dans la même usine de Graz.

