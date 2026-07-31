Magna revoit à la hausse son objectif de bénéfice annuel grâce à une demande accrue de pièces automobiles liée aux nouveaux lancements

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Magna International MG.TO a revu à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel après avoir annoncé vendredi des résultats supérieurs aux attentes pour le deuxième trimestre, misant sur une amélioration de la demande grâce à une série de nouveaux lancements.

Ce fournisseur canadien de pièces automobiles figure parmi les plus grands fabricants de composants au monde, proposant une gamme complète de produits allant des rétroviseurs et phares aux châssis et systèmes avancés d'aide à la conduite.

Voici quelques détails supplémentaires:

* Alors que de nombreux constructeurs automobiles ont revu à la baisse leurs programmes d’électrification face au ralentissement de la demande mondiale, Magna a déclaré avoir bénéficié de ces nouveaux lancements, qui ont contribué à compenser la baisse de la production mondiale de véhicules légers.

* Magna prévoit désormais un bénéfice ajusté pour 2026 compris entre 6,70 et 7,30 dollars par action, contre une prévision antérieure de 6,25 à 7,25 dollars par action.

* Le point médian de cette nouvelle fourchette est supérieur aux prévisions des analystes, qui tablaient sur un bénéfice ajusté de 6,73 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

* Magna a annoncé un bénéfice ajusté de 1,86 dollar par action pour le trimestre clos le 30 juin, en hausse par rapport aux 1,44 dollar enregistrés un an auparavant et supérieur aux prévisions des analystes, qui tablaient sur un bénéfice de 1,50 dollar par action, selon les données compilées par LSEG.

* Le chiffre d'affaires trimestriel a quant à lui progressé de 3,3% pour s'établir à 10,98 milliards de dollars.

* La société a toutefois revu à la baisse son objectif de chiffre d'affaires annuel, le ramenant à une fourchette comprise entre 41,3 et 42,5 milliards de dollars, contre une fourchette de 41,5 à 43,1 milliards de dollars précédemment prévue.