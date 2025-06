Magellim se renforce dans le private equity à impact

(AOF) - Le groupe Magellim a annoncé une prise de participation majoritaire dans Go Capital, société de gestion indépendante agréée par l’AMF affichant 400 millions d’encours. " Spécialiste de l’investissement à impact en région, avec une forte expertise en capital amorçage technologique et en capital-développement, Go Capital investit au capital d’entreprises à haut potentiel de croissance, basées dans les territoires, dans des secteurs porteurs tels que la blue economy, la medtech, le digital et la transition environnementale ", précise l’acquéreur.

Regroupant une trentaine de collaborateurs répartis dans toute la France, elle a financé plus de 166 sociétés depuis sa création en 2003. Ses différents fonds d'investissement sont majoritairement catégorisés article 8 ou 9 au sens de la réglementation SFDR et dédiés à une clientèle professionnelle.

" Ce rapprochement (…) marque une étape clé dans le développement du groupe Magellim, en renforçant notre ambition dans le private equity et en préparant la consolidation prochaine de notre verticale dédiée, Magellim Capital", a commenté Steven Perron, président-fondateur du groupe Magellim.