Magellim dévoile deux nouvelles solutions d’investissement à impact

(AOF) - Le groupe Magellim élargit son offre en private equity à impact avec le lancement de deux nouveaux fonds : Magellim Infra Territoires Impact ELTIF et Sustainable Water Fund. Ils sont destinés respectivement à ses clients particuliers et professionnels. Ces solutions d’investissement visent à concilier impact et performance en finançant des projets concrets liés à la transition énergétique, à la réindustrialisation et à la préservation des ressources.

Classée Article 9 SFDR, la SLP Magellim Infra Territoires Impact ELTIF offre aux particuliers une nouvelle solution d'investissement dynamisant l'emploi local, la transition énergétique et la réindustrialisation des territoires, tout en visant un objectif de performance supérieur à 11% (non garanti).

Ce fonds investit au capital d'entreprises non cotées, auprès d'investisseurs institutionnels, en ciblant des projets qui contribuent au développement des territoires français, dans des secteurs répondant aux priorités et aux besoins des collectivités tels que l'énergie, la mobilité et la préservation des ressources.

Accessible dès aujourd'hui à partir de 1 000 euros, en direct ou via les partenaires conseillers en gestion de patrimoine (CGP) et réseaux bancaires, le fonds est disponible en CTO, PEA et PEA/PME, et le sera très prochainement en assurance-vie.

Également classé Article 9 SFDR, Sustainable Water Fund a pour vocation d'accompagner et d'accélérer l'émergence des futurs leaders sectoriels de l'eau et de la biodiversité en Europe, en soutenant des entreprises innovantes, en phase de croissance rentable. Le fonds vise un objectif de performance supérieur à 16% hors droits d'entrée (non garanti).

Géré par Go Capital, expert territorial du capital-amorçage technologique et du capital-développement depuis plus de 20 ans, le fonds finance des sociétés qui apportent des solutions concrètes, durables et exportables aux enjeux du stress hydrique, de la pollution et de la transition des usages.

Destiné aux investisseurs professionnels et institutionnels, le fonds est accessible à partir de 100 000 euros via les partenaires conseillers en gestion de patrimoine (CGP) et réseaux bancaires.