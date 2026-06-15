Mag 7 ? MANGOS ? SpaceX oblige Wall Street à repenser les surnoms des valeurs technologiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les marchés raffolent des étiquettes accrocheuses, et s'intéressent ces derniers temps aux « Magnificent 7 », ces sept valeurs technologiques phares

* L'essor de SpaceX et deux introductions en bourse imminentes dans le domaine de l'IA pourraient entraîner un changement

* Les investisseurs et les analystes estiment que ces appellations sont utiles pour évaluer le leadership sur le marché

(Mises à jour pour ajouter des graphiques, aucun changement dans le texte) par Shashwat Chauhan

SpaceX SPCX.O a fait une entrée fracassante sur les marchés la semaine dernière avec une valorisation de plus de 2 000 milliards de dollars, dépassant deux membres des « Magnificent Seven » de Wall Street et soulevant une question clé: le nom « Mag 7 » est-il toujours d'actualité? Et si ce n'est pas le cas, par quoi devrait-il être remplacé?

Cette introduction en bourse, la plus importante de l’histoire des États-Unis, a propulsé la valeur de SpaceX au-dessus de deux membres du « Magnificent Seven »: l’autre entreprise du directeur général Elon Musk, Tesla TSLA.O , et Meta Platforms META.O . Avec des prétendants à la valeur de mille milliards de dollars tels qu’OpenAI et Anthropic qui attendent leur tour pour entrer en bourse, le club pourrait bientôt devoir changer de nom, selon les analystes.

Avec l'arrivée de SpaceX, « il devient très difficile de continuer à utiliser le Mag 7 comme abréviation claire pour désigner le leadership du marché, car l'une des entreprises les plus importantes au monde se retrouverait immédiatement en dehors de cette catégorie », a déclaré Shay Boloor, stratège en chef des marchés chez Futurum Equities.

Ces regroupements ne constituent pas des catégories de marché officielles, mais des appellations abrégées inventées par les stratèges, les investisseurs et les médias pour désigner les grandes valeurs les plus en vue à un moment donné. Ces surnoms ont une longue histoire, allant du "Nifty 50" des années 1960 et 1970 aux "Four Horsemen" de la bulle Internet de la fin des années 1990.

L'introduction en bourse de SpaceX a déclenché une course pour trouver le prochain acronyme à la mode.

Un surnom qui gagne du terrain sur X est "MANGOS", qui désigne Meta, Anthropic, Nvidia NVDA.O , Alphabet GOOGL.O , OpenAI et SpaceX. Ce regroupement est loin d’être standardisé, certains interprétant le "A" comme Apple AAPL.O , actuellement la troisième entreprise cotée aux États-Unis en termes de capitalisation boursière.

"Nous l'utilisons déjà en interne et le secteur commence à s'y intéresser également", a déclaré Aga Kuplinska, vice-présidente senior du développement produit chez Tidal Financial Group, qui aide les gestionnaires d'actifs à lancer des ETF.

Dan Boardman-Weston, directeur général de BRI Wealth Management, propose une autre approche, suggérant le terme "Magna Atoms": les Magnificent Seven plus SpaceX, OpenAI et Anthropic.

L'ASCENSION DES "MAGNIFICENT SEVEN" Le terme "Magnificent Seven" a été inventé par Michael Hartnett , stratège en chef des investissements chez BofA Global Research, fin 2023 pour décrire sept poids lourds du secteur technologique: Nvidia, Apple, Amazon AMZN.O , Alphabet, Meta, Tesla et Microsoft MSFT.O .

Avec un boom de l'IA propulsant les marchés boursiers vers des sommets historiques et l'apparition soudaine de nouvelles entreprises valant plus de 1 000 milliards de dollars, le classement est souvent en constante évolution. Dans une note du 22 mai, BofA a évoqué les "AI Big 10", ajoutant Broadcom AVGO.O , Micron Technology MU.O et Advanced Micro Devices AMD.O aux sept sociétés initiales, reflétant ainsi la remontée des semi-conducteurs au cours de l'année écoulée. Ce groupe représente plus de 40 % de la pondération du S&P 500, selon les données de LSEG.

Ces appellations ont déjà évolué par le passé – de FANG à FAANG puis aux "Magnificent Seven" – chacune reflétant les changements au sein des entreprises qui ont dominé le marché.

FANG regroupait Facebook, Amazon, Netflix NFLX.O et Google. FAANG a ajouté Apple, et les "Magnificent Seven" ont écarté Netflix tout en intégrant Microsoft, Nvidia et Tesla, chaque changement reflétant les évolutions au sommet du marché.

"Cela fait plusieurs années que l'on parle des Mag 7. Peut-être que les marchés ont envie de nouveauté", a déclaré Dustin Thackeray, directeur des investissements chez Crewe Advisors.

Certes, tout le monde ne s’attend pas à ce que l’ancienne appellation disparaisse.

"L'appellation Magnificent Seven n'est pas près de disparaître", a déclaré Dave Mazza, directeur général de Roundhill Investments. "Elle est trop ancrée dans la façon dont les investisseurs et les médias perçoivent le leadership des grandes capitalisations technologiques. Ce que vous verrez probablement, c'est l'ajout de nouveaux termes plutôt qu'un remplacement."