Maersk se félicite de l'accord entre les États-Unis et l'Iran, mais ne prévoit pour l'instant aucun changement dans ses activités au Moyen-Orient

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Le groupe danois Maersk

MAERSKb.CO a déclaré lundi qu'il se félicitait de l'accord annoncé par les États-Unis et l'Iran, mais qu'il était trop tôt pour en évaluer l'impact et qu'aucun changement n'avait encore été apporté aux activités du groupe au Moyen-Orient.