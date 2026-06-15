Maersk se félicite de l'accord entre les États-Unis et l'Iran, mais ne modifie pas pour l'instant ses activités au Moyen-Orient

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La société danoise Maersk

MAERSKb.CO a déclaré lundi qu'elle se félicitait de l'accord annoncé par les États-Unis et l'Iran, mais qu'il était trop tôt pour en évaluer l'impact et qu'il n'y avait pour l'instant aucun changement dans les activités du groupe au Moyen-Orient.

Des responsables américains et iraniens ont déclaré dimanche avoir conclu un accord visant à mettre fin à leur conflit et à rouvrir le détroit d'Ormuz, où le trafic maritime est en grande partie paralysé depuis le début des hostilités fin février.

La guerre a perturbé les transports de passagers et de marchandises dans l'ensemble du Moyen-Orient, et de nombreux navires, dont ceux appartenant à Maersk, n'ont pas pu entrer ou sortir du Golfe. "L'accord annoncé est une évolution positive et bienvenue, mais les détails rendus publics sont encore limités, et il est trop tôt pour évaluer son impact sur la logistique et les opérations maritimes," a déclaré Maersk dans un communiqué adressé à Reuters.

"À ce stade, nos opérations dans la région ne subissent aucun changement," a ajouté la société de transport maritime et de logistique.