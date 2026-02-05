Maersk s'attend à ce que la baisse des taux de fret pèse sur le bénéfice en 2026

Le géant danois du transport maritime Maersk MAERSKb.CO a annoncé jeudi un bénéfice d'exploitation au quatrième trimestre globalement conforme aux attentes et a averti que la baisse des taux de fret, aggravée par les défis actuels du secteur, pèserait sur les résultats en 2026.

"Nous avons réalisé de solides performances et apporté une grande valeur ajoutée à nos clients au cours d'une année où les chaînes d'approvisionnement et le commerce mondial ont continué à être remodelés par l'évolution de la géopolitique", a déclaré le directeur général Vincent Clerc dans un communiqué. "À l'aube de 2026, nous sommes confrontés à une nouvelle année de fluctuations du marché", selon lui.

La société prévoit un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) compris entre 4,5 milliards de dollars et 7 milliards de dollars (3,81 et 5,93 milliards d'euros) cette année, contre 9,53 milliards enregistrés en 2025.

Les analystes s'attendent à 6,49 milliards de dollars selon un consensus compilé par la société.

L'Ebitda sous-jacent du groupe danois pour le quatrième trimestre s'est élevé à 1,84 milliard de dollars, ce qui correspond globalement au 1,88 milliard prévu par les analystes.

(Jacob Gronholt-Pedersen, Mara Vîlcu pour la version française, édité par Augustin Turpin)