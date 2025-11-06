 Aller au contenu principal
Maersk relève le bas de sa prévision de bénéfice annuel
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 08:23

Le groupe de transport maritime Moller-Maersk MAERSKb.CO a annoncé jeudi un bénéfice d'exploitation du troisième trimestre supérieur aux attentes et relevé la base de sa fourchette de sa prévision de bénéfice annuel.

L'Ebitda a chuté de 44% en glissement annuel au troisième trimestre pour atteindre 2,69 milliards de dollars (2,31 milliards d'euros), un chiffre supérieur aux 2,58 milliards attendus par les analystes dans un consensus d'entreprise.

Le groupe prévoit désormais pour l’année un Ebitda compris entre 9 et 9,5 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 8 à 9,5 milliards de dollars.

"Nous avons réalisé un solide troisième trimestre dans l'ensemble de nos activités", a déclaré le directeur général Vincent Clerc dans un communiqué. "Alors que les conditions du marché fluctuent, nous sommes bien positionnés pour aider nos clients à s'adapter et à maintenir la stabilité de leurs chaînes d'approvisionnement."

(Rédigé par Jacob Gronholt-Pedersen et Stine Jacobsen, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

