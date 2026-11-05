Maersk prend l'eau malgré des objectifs relevés

Porté par la résilience des échanges commerciaux mondiaux et la flambée des taux de fret liée à la congestion portuaire, le géant danois du transport maritime Maersk a annoncé une forte hausse de sa rentabilité au troisième trimestre 2026 et a largement relevé ses prévisions financières pour l'ensemble de l'exercice. Le titre chute de 10,11%, à 19 955 couronnes danoises.

Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires du groupe a progressé de 27% sur un an pour atteindre 18,1 milliards de dollars. L'Ebitda a bondi à 4,7 milliards de dollars (contre 2,7 milliards un an plus tôt) et l'Ebit s'est établi à 3,3 milliards de dollars (contre 1,3 milliard), portant la marge d'Ebit à 18,1%.

Le directeur général Vincent Clerc a souligné que, malgré les incertitudes géopolitiques, la demande n'a pas seulement été tirée par la consommation, mais de plus en plus par les investissements dans l'électrification, l'énergie et l'expansion rapide des infrastructures d'IA. La flotte a fonctionné à pleine capacité, avec une demande excédant l'espace disponible sur certaines routes.

Objectifs relevés

Sur la base d'une croissance du volume du marché mondial des conteneurs estimée à environ 4% sur l'année, le groupe revoit ses perspectives à la hausse. L'Ebitda sous-jacent est désormais attendu entre 14 et 14,5 milliards de dollars, contre 10,5 à 12,5 milliards de dollars précédemment. De son côté, l'Ebit sous-jacent, initialement prévu entre 4,5 et 6,5 milliards de dollars, devrait finalement s'établir entre 8 et 8,5 milliards de dollars.

L'avis des analystes

Pour la banque américaine, l'Ebit de 4,7 milliards de dollars est nettement inférieur au consensus de Visible Alpha qui s'établissait à 5,478 milliards de dollars. Dans le détail, les segments Terminaux et Logistique ont fait mieux que prévu, le segment Ocean a déçu avec un Ebitda à 3,699 milliards de dollars, loin du consensus fixé à 4,698 milliards de dollars.

En ce qui concerne les nouveaux objectifs, Citi explique que cela implique un Ebitda ajusté pour le quatrième trimestre d'environ 4,5 à 5 milliards de dollars, ce qui représenterait une révision à la hausse par rapport au consensus Visible Alpha installé à 4,1 milliards de dollars.

En résumé, Citigroup indique que ces résultats inférieurs aux attentes risquent de décevoir le marché, ce qui est le cas vu la chute du titre à l'ouverture. Les analystes ajoutent que si la prévision d'Ebitda de 14 à 14,5 milliards de dollars est en phase avec le consensus des analystes financiers, ils estiment que les attentes des investisseurs étaient plus élevées.

La recommandation est à neutre, avec une cible de cours de 25 174 couronnes danoises.

Même sentiment chez Goldman Sachs pour qui de nombreux investisseurs espéraient davantage au niveau des objectifs. L'avis est à vendre avec un objectif de cours de 18 000 couronnes danoises.

Chez JPMorgan, les analystes évoquent également des résultats décevants au troisième trimestre et un relèvement des prévisions bien inférieur aux attentes du marché. Les analystes soulignent que cette contre-performance est d'autant plus préoccupante que Maersk intensifie désormais ses dépenses d'investissement dans sa division Ocean, consacrée au transport maritime. La banque américaine est à sous-pondérer, en visant 12 000 couronnes danoises.

Enfin, Bernstein signale que l'Ebitda du troisième trimestre est ressorti 14% sous le consensus, tandis que l'Ebit a été inférieur de 11% aux attentes. Les analystes sont à sous-performance sur le titre Maersk et ciblent 16 250 couronnes danoises.