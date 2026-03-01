 Aller au contenu principal
Maersk interrompt ses traversées du canal de Suez et du détroit de Bab el-Mandeb en raison de l'escalade du conflit
information fournie par Reuters 01/03/2026 à 15:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de citations aux paragraphes 2, 5 et 6, de détails sur les navigations et d'éléments de contexte aux paragraphes 1, 3, 4 et 7 et 8)

La compagnie danoise Maersk MAERSKb.CO a annoncé dimanche qu'elle interromprait ses traversées du détroit de Bab el-Mandeb et du canal de Suez et qu'elle redirigerait ses navires autour du cap de Bonne-Espérance, après que les frappes américaines et israéliennes sur l'Iran ont plongé la région dans l'agitation.

"En raison de la détérioration de la situation sécuritaire au Moyen-Orient à la suite de l'escalade du conflit militaire, nous avons décidé d'interrompre pour le moment les traversées futures du Trans-Suez par le détroit de Bab el-Mandeb", a déclaré Maersk dans un communiqué.

Maersk a déclaré vendredi qu'il réorienterait temporairement certaines de ses traversées autour du cap de Bonne-Espérance, loin du canal de Suez, en invoquant des contraintes imprévues dans la région de la mer Rouge.

Le mois dernier, le groupe de transport maritime par conteneurs a annoncé le retour progressif de certains services sur la route de Suez, ce qui est considéré comme une étape clé pour mettre fin à deux années de perturbation du commerce mondial causée par les attaques des rebelles houthis du Yémen contre les navires en mer Rouge.

"Nous continuerons à suivre la situation de près et à prendre toutes les mesures nécessaires", a déclaré la compagnie.

"Dès que la situation se stabilisera et que les conditions de sécurité le permettront à nouveau, nous continuerons à donner la priorité à la route Trans-Suez", a ajouté Maersk, commentant ses services Moyen-Orient-Inde-Méditerranée et Moyen-Orient-Inde-Côte Est des États-Unis.

Maersk a également indiqué qu'il suspendait toutes les traversées de navires dans le détroit d'Ormuz jusqu'à nouvel ordre, ajoutant que les services faisant escale dans les ports du golfe Persique pourraient subir des retards, des changements d'itinéraire ou des ajustements d'horaires.

Le géant du transport maritime a ajouté qu'il acceptait toujours les cargaisons à destination du Moyen-Orient.

Etats-Unis / Iran

Valeurs associées

AP MOELLER-MAERS-B-
15 722,500 DKK LSE Intl +2,71%
© 2026 Thomson Reuters.



