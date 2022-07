MADVERTISE : Réorientation stratégique des activités - Madvertise devient Metadvertise

Communiqué de Presse

Levallois-Perret, 27 juillet 2022 – 18h

METADVERTISE

Réorientation stratégique des activités :

Confirmation de la cession d'actifs au groupe Azerion

Madvertise devient Metadvertise

Madvertise confirme la finalisation de la cession de ses filiales dédiées à la publicité sur mobile en Allemagne et en France au groupe néerlandais Azerion pour 11,3 M€ [1] , conformément à l'accord exclusif annoncé le 5 juillet 2022 . Cette cession effective des actifs accompagnée d'un contrat de conseil auprès de la société Azerion de 12 mois, confirme la nouvelle stratégie de la société, engagée dans une profonde réorientation de son activité.

Les équipes R&D, moteur et cœur de l'innovation de la société, au travers de sa filiale Appsfire, seront les précieux alliés pour accompagner le développement de nouvelles solutions innovantes.

Afin d'acter ce nouveau cap, la société change de dénomination sociale [2] et devient METADVERTISE . Le code mnénonique va également être modifié pour devenir ALMTA .

Fort d'une capacité d'investissement renforcée et d'une expertise technologique reconnue, Metadvertise travaille à une nouvelle feuille de route qui sera détaillée au cours du 3 ème trimestre 2022.

A propos de Metadvertise

Metadvertise (ex-Madvertise) fut l'un des pionniers européens de l'AdTech fondé en 2011 au cœur de l'Europe. Après la cession de ses actifs au groupe AZERION en juillet 2022, Metadvertise se positionne sur des segments technologiques à forte croissance.

Metadvertise est coté sur Euronext Growth Paris (FR0010812230 – ALMTA) et éligible au PEA-PME.

Contacts Metadvertise

AELIUM FINANCE – Presse/Investisseurs

Valentine Boivin / Solène Kennis

+33 (0)1 75 77 54 65

madvertise@aelium.fr

Ce communiqué contient des informations prospectives concernant la situation financière et les résultats de Madvertise. Bien que ces dernières reposent sur des hypothèses raisonnables, ces informations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, y compris des problématiques qui sont inconnues à la société ou ne sont pas considérées à présent comme substantielles et il ne peut être garanti que les événements attendus auront lieu ou que les objectifs énoncés seront effectivement atteints. En particulier, les conséquences de l'épidémie de Covid-19 sont incertaines et la crise sanitaire pourrait aggraver les risques auxquels le Groupe est confronté.

[1] Payés en espèces et en actions Azerion (cf communiqué du 5 juillet 2022)

[2] Décision de l'Assemblée Générale Mixte du 31 mars 2022

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : l5hsaceXYWbFyptwlMaZbpKWnGtmmWSYl5XJxGZvlceda3GWlJxkbseXZnBmnGtn

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/75761-cp_metadvertise_recentrage_strategique_vd.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com