MADVERTISE : Madvertise - RESULTATS SEMESTRIELS 2021 - Bonne performance de l'Europe et dynamique confirmée de l'Allemagne - Amélioration continue des résultats semestriels

Communiqué de Presse Paris, 28 octobre 2021 - 18h

RESULTATS SEMESTRIELS 2021

Bonne performance de l'Europe et dynamique confirmée de l'Allemagne

Amélioration continue des résultats semestriels

Opérations structurantes de croissance externe à l'étude

(en k€)

Chiffres consolidés audités S1 2021 S1 2020 S1 2019 Chiffre d'affaires 6 100 5 880 6 798 Marge brute 1 999 2 077 2 446 Taux de marge brute 32,8% 35,3% 36,0% Autres revenus 177 108 319 Autres achats et charges externes (668) (699) (1 006) Frais de personnel (1 673) (1 652) (2 206) Impôts et taxes (17) (50) (34) EBITDA (182) (216) (480) Dotations aux amortissements et aux provisions (229) 142 (262) Autres produits et charges d'exploitation (193) (300) (46) Résultat d'exploitation (362) (373) (788) Charges et produits financiers (500) (120) (151) Charges et produits exceptionnels (4) (53) (68) IS 7 57 9 Amortissement du goodwill (11) (2) (7) Résultat net (871) (492) (1 005) Résultat net retraité (1) (521) (492) (1 005)

* EBITDA : Résultat avant impôts, résultat financier, dotations aux dépréciations et amortissements

Le Conseil d'Administration de Madvertise, réuni le 26 octobre 2021, a arrêté les comptes semestriels au 30 juin 2021.

Madvertise (Euronext Growth - FR0010812230 - ALMNG), l'AdTech française dédiée à la publicité sur mobile, clôture un 1er semestre 2021 solide dans un contexte économique encore perturbé. Le Groupe enregistre un chiffre d'affaires semestriel de 6,1 M€ et une nouvelle amélioration de ses résultats semestriels 2021, grâce à une gestion toujours plus fine des charges opérationnelles, l'accélération de l'activité en Allemagne, un recentrage stratégique bénéfique avec notamment la cession de Bemobee, et la signature de contrats majeurs. Sur la période, la contribution des Etats-Unis reste marginale et bien que le développement des activités outre-Altantique demeure un axe privilégié, le Groupe a décidé de se concentrer sur la reprise de ses activités sur ses zones historiques. La bonne dynamique du semestre est en ligne avec la feuille de route du Groupe, accompagnant ainsi la reprise de l'activité économique internationale.

Confirmation du dynamisme de l'Allemagne (+ 20%)

Madvertise confirme la trajectoire de croissance de l'Allemagne avec un premier semestre toujours aussi dynamique. L'implication des équipes et la pertinence de la stratégie continuent de porter leurs fruits et engendrent la signature de contrats majeurs.

Le Groupe affiche sur cette zone une hausse de + 20% de son chiffre d'affaires par rapport au premier semestre 2020, représentant ainsi 56% du CA semestriel du Groupe et se positionne devant la France qui contribue pour 39% aux revenus semestriels.

Progression continue des résultats

La progression du chiffre d'affaires s'accompagne d'une amélioration continue des résultats du Groupe. La Marge Brute se porte à 1 999 k€ à fin juin, en légère diminution par rapport au S1 2020 (- 3,7%) liée à la montée en puissance de l'Allemagne dont les marges sont moindres par rapport à la France. Cependant, l'optimisation des coûts de structure menée l'an passé, notamment en Italie, permet à l'EBITDA de s'améliorer de 16% pour s'inscrire à - 182 K€ contre -216 K€ au 1er semestre 2020 et ce, malgré l'arrêt total du chômage partiel dans le Groupe.

De même, la maîtrise des autres charges opérationnelles porte le Résultat d'exploitation à - 362 k€ contre - 373 k€ au 1er semestre 2020. Le Résultat net se porte à - 871 k€ suite à l'enregistrement d'une dépréciation des actifs financiers de SYNC pour un montant de 350 k€ qui porte le résultat financier à – 500 k€. Retraité de cette écriture comptable sans impact sur la trésorerie, le Résultat net s'inscrit à – 521 k€.

A fin juin 2021, la trésorerie du Groupe s'élève à 133 k€ et l'endettement financier s'établit à 2 708 k€ suite à l'obtention sur ce 1er semestre de deux PGE pour un montant total de 943 k€. Afin de financer son BFR et accompagner son développement, le Groupe bénéfice du soutien financier de ses actionnaires historiques.

Montée en puissance des campagnes vidéos du Groupe

Comme annoncé, Madvertise devrait profiter sur la 2ème partie de l'année de la sortie progressive de la crise sanitaire et du dynamisme de l'Allemagne et de la France, où ses solutions offrent des résultats très performants sur les dernières campagnes publicitaires réalisées. En effet, les solutions à forte valeur telles que le Drive-to-Stor et la vidéo connaissent un succès grandissant augmentant de façon majeure la notoriété et les performances des campagnes clients. Au cours du semestre, le Groupe a notamment réalisé des campagnes vidéos pour Disney en France ainsi que Coca-Cola et Ebay en Allemagne. Ainsi, la part des revenus liée aux campagnes vidéos a progressé de 35% en Allemagne et devrait continuer à croître sur le second semestre.

Par ailleurs, Madvertise poursuit ses ambitions et a engagé des discussions avec différents acteurs qui pourraient venir parfaire l'offre et renforcer le positionnement de pionnier européen de l'AdTech. Il s'est notamment rapproché d'un acteur allemand de la géolocalisation dont les données GPS permettraient d'optimiser significativement les solutions Drive-to-Store2 du Groupe. Cette stratégie de partenariats ciblés et de croissance externe permettrait à Madvertise d'atteindre une taille critique, lui offrant ainsi de renouer à terme avec une croissance rentable.

La reprise des campagnes publicitaires se confirme et le Groupe jouit désormais d'une meilleure visibilité quant à l'évolution de son activité. Confiant dans l'avenir, Madvertise confirme ses perspectives d'acquisitions ou de prises de participations stratégiques au sein de plateformes technologiques complémentaires et sa trajectoire de croissance dynamique.

A propos de Madvertise

Madvertise est l'un des pionniers européens de l'AdTech fondé en 2011 au cœur de l'Europe. Positionné comme le plus grand réseau publicitaire mobile européen indépendant sur le segment premium en France, en Allemagne et en Italie, Madvertise a développé une technologie propriétaire pour maximiser la visibilité des annonceurs et les revenus des éditeurs. En développant ses technologies en interne, Madvertise propose une gamme de solutions publicitaires combinant le display mobile, le Digital Out of Home, le social Media pour fournir aux annonceurs les meilleurs résultats possibles. Avec une audience de 55 millions de visiteurs uniques par mois et plus de 250 éditeurs premium à son actif, Madvertise est le meilleur choix pour que les annonceurs en Europe soient vus, entendus et désirés. Avec son objectif de devenir neutre en CO 2 d'ici fin 2022, Madvertise est un acteur AdTech européen, respectueux de l'environnement et doté d'une solution SaaS inégalée.

Madvertise est coté sur Euronext Growth Paris (FR0010812230 – ALMNG) et éligible au PEA-PME

Plus d'informations sur www.madvertise.com

Contacts

AELIUM FINANCE - Investisseurs

Valentine Boivin / Solène Kennis

+33 (0)1 75 77 54 65

madvertise@aelium.fr

Ce communiqué contient des informations prospectives concernant la situation financière et les résultats de Madvertise. Bien que ces dernières reposent sur des hypothèses raisonnables, ces informations prospectives sont soumises à de nombreux risques et in certitudes, y compris des problématiques qui sont inconnues à la société ou ne sont pas considérées à présent comme substantielles et il ne peut être garanti que les événements attendus auront lieu ou que les objectifs énoncés seront effectivement atteints. En particulier, les conséquences de l'épidémie de Covid-19 sont incertaines et la crise sanitaire pourrait aggraver les risques auxquels le Groupe est confronté.

[1] Résultat net retraité de la dépréciations des actifs financiers de SYNC (350 K€)

[2] Action visant à se faire déplacer l'individu ciblé en point de vente

