MADVERTISE : MADVERTISE REPRESENTE ADCOLONY SUR LA FRANCE

Madvertise (Euronext Growth - FR0010812230 - ALMNG), l'AdTech française dédiée à la publicité mobile, annonce avoir remporté, suite à un appel d'offres, la représentation commerciale exclusive d'AdColony sur le territoire français. Ce partenariat réaffirme les efforts continus de Madvertise pour fournir aux marques les meilleures solutions de display mobile, transparent et de haute performance sur l'ensemble du territoire français. Madvertise est également déjà le représentant exclusif d'AdColony sur le marché allemand.

AdColony est la première marketplace in-app permettant aux marques et agences d'atteindre les consommateurs sur l'écran le plus intime de leur quotidien avec un inventaire 100% mesurable, transparent et brand safe tout en délivrant une visibilité de premier ordre. AdColony a repoussé les limites du possible sur le marché publicitaire mobiles en exploitant la puissance du mobile pour engager les consommateurs avec une expérience de visionnage, un son et des animations qu'aucun autre canal ne peut égaler.

Grâce à leurs technologies primées Aurora(TM) HD Video, Aurora(TM) HD Playables et Instant-Play(TM) HD Video, associées à la prise en charge des normes IAB pour la vidéo et le display, AdColony offre les options de campagne les plus souples et les plus efficaces du secteur, disponibles uniquement sur mobile.

Avec ses 20 millions d'utilisateurs mensuels en France, AdColony complète l'offre de Madvertise en permettant le déploiement d'une des offres vidéo les plus puissantes du marché français. AdColony propose aux annonceurs une variété de formats de publicité display et vidéos au sein même de centaines d'applications de jeux parmi les plus populaires actuellement. Cet inventaire est accessible en achat direct ou en programmatique, avec un ciblage avancé, des mesures et des garanties brand safety (MOAT, Double Verify, IAS, TAG, certifications IAB Gold standard et autres).

« La complémentarité de cette offre 100% vidéo avec nos offres Display nous permet aujourd'hui de proposer à nos annonceurs une suite complète en terme de visibilité avec une couverture de près de 40 000 000 utilisateurs de mobiles en France, 100% In-App, l'offre la plus importante du marché français. Nous avons été très impressionnés par les technologies de ciblage et de diffusion, mais aussi par leur capacité à segmenter leur audience », a déclaré Gonzague de La Tournelle, directeur général de Madvertise.

Pour sa part, Asli Bilge, responsable des partenariats, EMEA & LATAM AdColony déclare : « Nous sommes impatients que les joueurs de jeux mobiles français puissent profiter de la qualité des publicités mobiles diffusées par AdColony et transformer ces belles expériences en résultats pour les annonceurs. Parce que l'industrie n'a pas encore compris la puissance et l'ampleur des jeux, c'est aussi l'un des canaux médiatiques les plus rentables qui existent. Pour les annonceurs qui ont besoin d'une portée et d'une fréquence de masse, comme les marques de PGC, les jeux sur mobile devraient être inclus dans chaque plan média. »

« Nous représentons 23 % du marché mondial des jeux mobiles et ce marché a toujours été populaire en Europe. Les jeux dans leur ensemble ont connu une croissance d'année en année plus rapide que la moyenne mondiale. Alors que nous entrons dans une nouvelle aire, l'attention doit être tournée vers l'un des rares canaux médiatiques qui reçoit un intérêt en forte croissance : les jeux mobiles. Ce canal ne fera que gagner en importance", a déclaré Warrick Billingham, vice-président des ventes d'AdColony, EMEA et LatAm.

Connue pour sa technologie vidéo HD exclusive Instant-Play(TM), ses formats d'affichage et de rich media positionnée sur le mécanisme de vidéo récompense (watch for reward), l'offre garantit aux annonceurs un taux de visibilité supérieur à 80 %.

Les offres sont accessibles aux annonceurs français depuis le 1er avril 2020, en achat direct et programmatique, alliant branding et performance.







A PROPOS DE ADCOLONY

AdColony est l'une des plus grandes plateformes de publicité vidéo au monde avec une portée de plus de 1,5 milliard d'utilisateurs dans le monde. Connus pour leurs taux de visibilité vérifiés par des tiers inégalés, les technologies vidéo exclusives Instant-Play (TM) et Aurora (TM) HD, les formats propriétaires riches en médias, les activités de publicité de performance mondiale et le marché programmatique, et l'empreinte SDK étendue dans les 1000 meilleures applications du monde entier, ils sont passionnés par aider les marques à se connecter avec les consommateurs à grande échelle sur l'écran le plus important de leur vie. Filiale à part entière d'Otello Corporation ASA, AdColony est une organisation mondiale avec plus de 20 bureaux dans le monde.

A PROPOS DE MADVERTISE

Madvertise est la régie mobile indépendante de référence sur le segment Premium en France. La société a développé une technologie propriétaire permettant d'optimiser et de maximiser la visibilité des annonceurs et les revenus des éditeurs. Présente dans 3 pays (France, Allemagne, Italie), elle figure parmi les leaders de son secteur en Europe avec une audience de 51 millions de visiteurs uniques et plus de 200 éditeurs premium à son actif. Madvertise intègre également une agence de conseil et de design pour la conception d'applications et de sites mobile.

Madvertise est coté sur Euronext Growth Paris (FR0010812230 - ALMNG).

Plus d'informations sur www.madvertise.com



CONTACTS

ACTUS finance & communication

Caroline LESAGE - Relations investisseurs

01 53 67 36 79

madvertise@actus.fr ACTUS finance & communication

Vivien FERRAN - Relations presse

01 53 67 36 34

vferran@actus.fr