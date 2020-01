MADVERTISE : MADVERTISE ANNONCE LE DÉPLOIEMENT DE SES DERNIÈRES INNOVATIONS (HEADER BIDDING) AU SEIN DE SON OFFRE BLUESTACK

Madvertise (Euronext Growth - FR0010812230 - ALMNG), l'AdTech française dédiée à la publicité sur mobile, annonce le déploiement de ses dernières innovations au sein de son offre BlueStack. Positionné comme le stack mobile le plus complet du marché, Bluestack permet aujourd'hui aux éditeurs, sur leurs univers applicatifs, de bénéficier de la suite la plus complète des solutions de monétisation mobile (certifiée IAB & CAAF) :

Gestion des ventes directes (adserver intégré + connecteur aux principaux outils du marché) Par une régie tierce Et/ou avec le soutien de la régie Madvertise



Intégrer n'importe quel univers programmatique Gestion de tous les leviers (Deal, Private deals ou encore Open Auction) Optimisations Intégration au sein des principaux SSP du marché (Smart RTB+, Google, Appnexus, Rubicon, Madvertise SSP, Improve, etc) Solution in app de Header Bidding (server side)



Solution de waterfall connectée aux principales sources de demande (+ de 100)

Solution liée au RGPD : CMP

Solution Datas GPS + mise à disposition DMP Madvertise

Cette solution, dite « Full stack » est aujourd'hui embarquée dans plus de 200 applications Premium en Europe, intégrée en mode « managed service » comme en mode « SAAS ».

Forts de ses avancées technologiques, Madvertise propose aujourd'hui la suite la plus complète du marché, notamment avec le déploiement de son offre de Header Bidding in app.

« Suite aux très forts développements et croissances connues par le marché desktop et web mobile sur la technologie de Header Bidding, nous constatons que notre solution de Header Bidding in App permet aux éditeurs d'aller chercher encore plus de croissance », déclare Gonzague de La Tournelle, DG de Madvertise, en charge du déploiement de l'offre BlueStack.

Gérant plus de 3 milliards d'impressions par mois, la solution BlueStack affiche des taux de remplissage supérieurs à 80%.

Fort de ces succès technologiques, Madvertise annonce la signature et le renouvellement de nombreux contrats intégrant sa solution tels que Rakuten, Melty, Le Point, Météo France, AskFM ou encore Skyrock. Des régies tierces proposent également la solution BlueStack à leurs clients telles que MoneyTag, Adverline ou bien encore TheMoneytizer.





A propos de Madvertise

Madvertise est la régie mobile indépendante de référence sur le segment Premium en France. La société a développé une technologie propriétaire permettant d'optimiser et de maximiser la visibilité des annonceurs et les revenus des éditeurs. Présente dans 3 pays (France, Allemagne, Italie), elle figure parmi les leaders de son secteur en Europe avec une audience de 51 millions de visiteurs uniques et plus de 200 éditeurs premium à son actif. Madvertise intègre également une agence de conseil et de design pour la conception d'applications et de sites mobile.

Madvertise est coté sur Euronext Growth Paris (FR0010812230 - ALMNG).

Plus d'informations sur www.madvertise.com





Contacts

ACTUS finance & communication

Caroline LESAGE - Relations investisseurs

01 53 67 36 79

madvertise@actus.fr ACTUS finance & communication

Vivien FERRAN - Relations presse

01 53 67 36 34

vferran@actus.fr