Madrigal Pharmaceuticals en baisse après une perte nette plus importante que prévu au quatrième trimestre
information fournie par Reuters 19/02/2026 à 15:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 février - ** Les actions du fabricant de médicaments Madrigal Pharmaceuticals MDGL.O ont baissé de 6% à 462,10 $ avant le marché

** La société annonce une perte de 2,57 $ par action au quatrième trimestre, comparativement à la perte de 40 cents par action estimée par les analystes - données LSEG

** MDGL affiche un revenu net de 321,1 millions de dollars au quatrième trimestre, contre des estimations de 312,5 millions de dollars

** Truist Securities déclare que "la croissance de 12% du chiffre d'affaires au quatrième trimestre et au troisième trimestre, reflétant des progrès constants, devrait aider à donner confiance aux investisseurs dans la capacité de l'entreprise à poursuivre l'exécution de Rezdiffra"

** Au 31 décembre, Madrigal disposait de 988,6 millions de dollars de trésorerie, d'équivalents de trésorerie, de liquidités restreintes et de titres négociables, contre 931,3 millions de dollars il y a un an

** En 2025, MDGL a augmenté de 88,7 %

