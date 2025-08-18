Madrigal Pharma en baisse ; le Wegovy de Novo obtient l'approbation de la FDA pour les maladies du foie

18 août - ** Les actions du fabricant de médicaments Madrigal Pharmaceuticals MDGL.O ont baissé de 1,1 % à 365,90 $

** Novo Nordisk NOVOb.CO a déclaré vendredi que la FDA américaine avait accordé une approbation accélérée à son médicament pour la perte de poids, Wegovy, pour le traitement d'une maladie hépatique grave appelée stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique

** Jusqu'à présent, le seul traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (MASH) approuvé par la FDA est le médicament de MDGL, Rezdiffra, qui a été approuvé en 2024

** Nous restons optimistes sur MDGL et pensons que l'approbation de Wegovy devrait considérablement élargir le marché de la MASH où le Rezdiffra de MDGL est optimisé pour le succès", déclare Piper Sandler

** La maison de courtage maintient la cote "surpondérer" sur le titre et le PT de 400 $, ce qui représente une hausse de 9,61 % par rapport à la dernière clôture

** Rezdiffra n'a pas de contre-indications, "ce qui, selon nous, corrobore son profil d'innocuité et de tolérabilité par rapport à Wegovy" - Piper Sandler

** Le profil de produit pratique et sûr de Rezdiffra devrait être un facteur clé de favoritisme dans l'espace" - Piper Sandler

** Quinze des 17 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 1 comme "conservée" et 1 comme "vendue"; la prévision médiane est de 445,63 $ - données compilées par LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions sont en hausse de 18,3 % depuis le début de l'année