Madrigal et Suzhou Ribo (Chine) signent un accord de licence pour des programmes de lutte contre les maladies du foie

(Ajoute des détails tout au long de l'article)

Madrigal Pharmaceuticals MDGL.O a déclaré mercredi avoir signé un accord de licence mondial exclusif avec la société chinoise Suzhou Ribo Life Science

6938.HK et son unité Ribocure pour six programmes précliniques de petits ARN interférents destinés à traiter un type de maladie du foie.

Suzhou Ribo a accordé à Madrigal les droits mondiaux exclusifs pour développer, fabriquer et commercialiser les six composés siRNA.

La biotech chinoise recevra un paiement initial de 60 millions de dollars, et les paiements totaux pour l'ensemble des programmes pourraient atteindre 4,4 milliards de dollars si certaines étapes du développement, de la réglementation et de la commercialisation sont franchies.

Suzhou Ribo recevra également des redevances sur les ventes nettes futures.

L'accord porte sur le développement de thérapies destinées à traiter la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique.

La stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique est une maladie hépatique grave qui peut évoluer vers la cirrhose, l'insuffisance hépatique, le cancer du foie, la nécessité d'une transplantation hépatique et une mortalité prématurée.