Madison Air souhaite lever 2,2 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

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Le fournisseur de systèmes de ventilation et de filtration Madison Air Solutions a déclaré lundi qu'il visait à lever jusqu'à 2,23 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis.