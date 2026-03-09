Madison Air Solutions fait état d'une augmentation de son chiffre d'affaires dans son dossier d'introduction en bourse aux États-Unis

(Ajoute des détails sur le dépôt, le contexte du marché de l'introduction en bourse tout au long)

Madison Air Solutions a révélé lundi une augmentation de son chiffre d'affaires en 2025, alors que la société dechauffage, de ventilation et de climatisation a rendu publics les documents relatifs à son introduction en bourse aux États-Unis.

Les attentes selon lesquelles 2026 seraitune année record pour les introductions en bourse aux États-Unis se sont refroidies à mesure que la volatilité du marché a augmenté ces dernières semaines en raison des tensions géopolitiques et de la chute des valeurs technologiques.

Les banquiers et les analystes estiment toutefois que la fenêtre d'introduction en bourse reste ouverte, même si la demande des investisseurs est devenue plus sélective.

Madison Air a déclaré que son chiffre d'affaires net avait augmenté pour atteindre 3,34 milliards de dollars au cours de l'exercice clos le 31 décembre, contre 2,62 milliards de dollars l'année précédente. Son bénéfice net s'est élevé à 124,3 millions de dollars en 2025.

La société n'a pas divulgué la taille et les conditions de son offre lundi, mais un rapport de Bloomberg News en janvier indiquait qu'elle pourrait chercher à lever au moins 2 milliards de dollars dans le cadre de cette offre.

Les marques populaires de Madison Air comprennent Nortek Air Solutions et Nortek Data Center Cooling, qui fournissent des produits de qualité de l'air et de gestion thermique pour des applications commerciales, industrielles et de centres de données.

Les fabricants de systèmes de chauffage et de refroidissement ont bénéficié de l'essor des centres de données, car la croissance rapide de l'intelligence artificielle et de l'informatique en nuage stimule la demande d'équipements de refroidissement avancés pour gérer la chaleur des serveurs à forte consommation d'énergie.

Les activités commerciales de l'entreprise ont représenté 66 % de ses ventes totales l'année dernière, le reste provenant du segment résidentiel.

Madison Air, qui a déposé confidentiellement une demande d'introduction en bourse en décembre, prévoit de s'inscrire à la Bourse de New York sous le symbole "MAIR".

La société a été formée par une série d'acquisitions à partir de 2017, selon son site web. Goldman Sachs, Barclays, Jefferies et Wells Fargo Securities sont les principaux preneurs fermes de la cotation.