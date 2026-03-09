Madison Air Solutions dévoile les documents relatifs à son introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de chauffage, de ventilation et de climatisation Madison Air Solutions a rendu publique lundi sa demande d'introduction à la Bourse de New York.