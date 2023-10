Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Macy's: vers un triplement des magasins de petit format information fournie par Cercle Finance • 03/10/2023 à 15:43









(CercleFinance.com) - Macy's annonce une expansion accélérée de sa stratégie de magasins de petit format, ce qui pourrait tripler leur nombre total d'ici à l'automne 2025. À compter de 2024, jusqu'à 30 nouveaux magasins de petit format ouvriront ainsi leurs portes à travers les Etats-Unis.



Cette expansion s'ajoute aux près de 15 établissements Macy's et Bloomie's de petit format que le groupe de distribution exploite actuellement, et doit 'améliorer son portefeuille avec une combinaison des meilleurs emplacements sur et hors centre commercial'.



'Notre stratégie de petit format est l'une des façons pour exploiter toute la puissance de la marque Macy's de manière à générer une croissance durable et rentable des ventes du groupe à partir de 2024', explique son CFO Adrian Mitchell.





