Macy's relève ses prévisions annuelles
information fournie par Reuters 03/09/2025 à 15:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

3 septembre - ** Les actions de la chaîne de grands magasins Macy's M.N augmentent de 21,8 % pour atteindre un plus haut de huit mois à 16,43 $ dans les premiers échanges ** La société revoit à la hausse ses ventes annuelles et ses prévisions de bénéfices, stimulées par la résistance de la demande chez Bloomingdale's et Bluemercury, alors que son plan de redressement prend forme ** Le bénéfice annuel ajusté par action devrait se situer entre 1,70 $ et 2,05 $, par rapport à l'objectif précédent de 1,60 $ à 2,00 $ ** Les ventes nettes annuelles devraient se situer entre 21,15 et 21,45 milliards de dollars,contre une prévision précédente de

21 à 21,4 milliards de dollars ** Les actions ont baissé d'environ 20,3 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture

