Macy's relève de nouveau ses prévisions annuelles

(AOF) - Macy's augmente ses objectifs de ventes et de bénéfices annuels pour la deuxième fois cette année. La chaîne américaine de grands magasins a vu ses ventes nettes trimestrielles s'élever à 4,71 milliards d'euros ressortant supérieures aux attentes : 4,62 milliards. Le groupe anticipe désormais un chiffre d'affaires net annuel qui devrait se situer entre 21,475 et 21,625 milliards de dollars, contre une prévision précédente de 21,15 à 21,45 milliards de dollars. Macy's prévoit un bpa annuel compris entre 2 et 2,20 dollars contre 1,70 à 2,05 dollars prévus précédemment.
