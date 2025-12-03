 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 078,51
+0,05%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Macy's relève de nouveau ses prévisions annuelles
information fournie par AOF 03/12/2025 à 14:41

(AOF) - Macy's augmente ses objectifs de ventes et de bénéfices annuels pour la deuxième fois cette année. La chaîne américaine de grands magasins a vu ses ventes nettes trimestrielles s'élever à 4,71 milliards d'euros ressortant supérieures aux attentes : 4,62 milliards. Le groupe anticipe désormais un chiffre d'affaires net annuel qui devrait se situer entre 21,475 et 21,625 milliards de dollars, contre une prévision précédente de 21,15 à 21,45 milliards de dollars. Macy's prévoit un bpa annuel compris entre 2 et 2,20 dollars contre 1,70 à 2,05 dollars prévus précédemment.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

MACY'S
22,300 USD NYSE -1,76%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank