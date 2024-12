Macy's: prévision de bénéfice abaissée, le titre chute information fournie par Cercle Finance • 11/12/2024 à 14:18









(CercleFinance.com) - La chaîne de grands magasins Macy's a revu à la baisse mercredi son objectif de bénéfice pour l'année après avoir fait état de résultats trimestriels globalement en ligne avec les attentes.



Le groupe new-yorkais dit désormais s'attendre pour l'exercice 2024 à un bénéfice ajusté par action compris entre 2,25 et 2,50 dollars, contre une prévision antérieure de 2,34 à 2,69 dollars.



Son chiffre d'affaires annuel est quant à lui attendu entre 22,3 et 22,5 milliards de dollars, à comparer avec une précédente prévision comprise entre 22,1 et 22,4 milliards de dollars.



Pour son troisième trimestre fiscal, clos le 2 novembre, son bénéfice net a chuté à 28 millions de dollars, contre 41 millions de dollars sur la même période de l'exercice précédent.



Ramené par action, son profit atteint O,04 dollar, une performance tout juste au-dessus du consensus de marché, qui visait 0,03 dollar.



Macy's avait dû reporter la publication de ses comptes financiers, initialement prévue fin novembre, afin d'intégrer les conclusions d'une enquête internet concernant les agissements de l'un de ses salariés.



S'agissant de ce dossier, le distributeur confirme que l'un de ses employés, en charge de la comptabilité de son service de livraisons, a délibérément truqué des données, afin de camoufler 151 millions de dollars de dépenses injustifiées.



Macy's souligne toutefois que cette affaire n'aura aucun impact sur son flux de trésorerie nette.



Suite à ces annonces, le titre perdait près de 10% en cotations avant-Bourse à Wall Street.





