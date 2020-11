Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Macron vante la France auprès des investisseurs internationaux Reuters • 06/11/2020 à 16:46









par Michel Rose PARIS, 6 novembre (Reuters) - Emmanuel Macron s'est lancé vendredi dans une offensive de charme auprès des investisseurs internationaux, présentant l'Hexagone comme une destination de choix en Europe passée la crise du coronavirus, ont déclaré des responsables français. Alors que la France et une grande partie de l'Europe font face à une résurgence de la pandémie, le président français estime que son plan de relance de 100 milliards d'euros sera attractif pour les investisseurs, qui préféreront un "upside risk" (risque à la hausse) au Brexit de la Grande-Bretagne ou une Allemagne "stable". "Pourquoi on fait ça? Parce qu'on se rend compte que les compteurs de l'attractivité sont remis à zéro et que les CEOs (dirigeants d'entreprises) des grands groupes étrangers sont très attentifs à la réponse économique des pays face à la crise et regardent les différents plans de relance pour prendre leurs décisions d'investissement", a déclaré un conseiller d'Emmanuel Macron. Le chef de l'Etat a organisé vendredi une conférence téléphonique avec les dirigeants des groupes Tata TISC.NS , Unilever ULVR.L UNA.AS , Coca-Cola KO.N et Zalando ZALG.DE , entre autres, afin d'attirer de nouveaux investissements. Il s'agit d'une version virtuelle des sommets "Choose France" qu'il a tenus dans le passé avant les sommets de Davos. Interrogés sur le calendrier de cette annonce, alors que le pays fait face à une deuxième vague de la pandémie qui a poussé les autorités à imposer un nouveau confinement, les responsables français ont déclaré que les investisseurs regardaient au-delà de cette nouvelle crise sanitaire et étudiaient dès à présent quels pays, à long terme, sortiraient renforcés de l'épidémie. TRANSFORMATION ÉCONOMIQUE ET ÉCOLOGIQUE "Toute l'Europe connait une reprise de l'épidémie. Les CEOs comprennent bien qu'il y a une reprise de l'épidémie et qu'il y aura plusieurs vagues comme celle-là", a déclaré l'un des responsables français. "Ce qu'il est important de montrer c'est que la France n'est pas focalisée uniquement sur sa gestion urgente de la crise - on le fait massivement - mais il faut aussi pouvoir se projeter sur la transformation économique et écologique", a-t-il ajouté. L'économie française a rebondi de 16% au troisième trimestre après une chute sans précédent de 13,8% au deuxième trimestre, liée au premier confinement. Le deuxième confinement devrait entraîner une contraction au quatrième trimestre. Le gouvernement français a présenté en septembre un projet de budget pour 2021 destiné à sortir le pays de sa pire récession depuis la Seconde Guerre mondiale avec l'injection, dès l'année prochaine, de 42 milliards d'euros dans l'économie sur les 100 milliards de son plan de relance. Paris a déjà mobilisé plus de 470 milliards d'euros en reports ou exonérations de taxes, dispositifs de chômage partiel et prêts garantis par l'Etat pour tenter de soutenir les entreprises et les ménages. (version française Claude Chendjou, édité par)

