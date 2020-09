Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Macron va rencontrer mardi l'opposante biélorusse Tsikhanouskaïa-Elysée Reuters • 28/09/2020 à 17:52









PARIS, 28 septembre (Reuters) - Le président français, Emmanuel Macron, va rencontrer mardi l'opposante biélorusse Svetlana Tsikhanouskaïa, a appris Reuters lundi auprès de l'Elysée. La candidate du front uni de l'opposition à l'élection présidentielle contestée du 9 août dernier en Biélorussie s'est réfugiée en Lituanie, pays où le chef d'Etat français a entamé une visite dans le cadre d'une tournée dans les pays baltes. (Michel Rose et Nicolas Delame)

