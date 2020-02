Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Macron va rencontrer les leaders des Verts allemands à Munich Reuters • 12/02/2020 à 13:37









PARIS, 12 février (Reuters) - Emmanuel Macron rencontrera vendredi soir à Munich les deux leaders du parti des Verts en Allemagne pour évoquer de manière informelle la coopération franco-allemande et la situation politique dans les deux pays, a fait savoir mercredi l'Elysée, appelant toutefois à ne pas "surinterpréter" cet entretien privé. A la veille de la conférence de Munich sur la sécurité, considérée comme le "Davos de la défense", le chef de l'Etat français aura vendredi soir "un échange privé avec les deux leaders du parti Vert allemand", Robert Habeck et Annalena Baerbock, a dit la présidence française. Cette rencontre, qui sera suivie le lendemain par un échange informel avec une trentaine de responsables politiques et économiques allemands et d'une rencontre avec le président de la CSU (Union chrétienne sociale) Markus Söder, n'a pas de "lien direct" avec "les événements politiques" de la semaine en Allemagne, a-t-on assuré. La dauphine désignée d'Angela Merkel chez les conservateurs allemands de l'Union chrétienne démocrate (CDU), Annegret Kramp-Karrenbauer, a créé la surprise lundi en annonçant qu'elle ne serait pas candidate au poste de chancelière lors des élections fédérales prévues à l'automne 2021 en Allemagne . "AKK" faisait face depuis plusieurs mois à une contestation latente dont la dernière illustration a eu lieu la semaine dernière dans le Land de Thuringe, où les dirigeants locaux de la CDU ont, contre son avis, noué une alliance avec les nationalistes d'Alternative für Deutschland (AfD) pour l'élection du nouveau ministre-président de la région. En dépit de cette actualité politique chargée outre-Rhin, "il ne faut pas surinterpréter" les rencontres d'Emmanuel Macron à Munich", estime-t-on à l'Elysée. Certes, ces échanges revêtent un intérêt supplémentaire "vu l'actualité politique allemande pour comprendre la situation mais ils ne sont pas anormaux ou inédits". "Cela s'inscrit dans cette démarche de connaissance, d'intérêt pour l'Allemagne, il ne faut pas voir une quelconque ingérence", ajoute-t-on, rappelant que la chancelière allemande, Angela Merkel, avait elle-même reçu Emmanuel Macron, alors candidat à l'élection présidentielle française. "Ce sont des rencontres importantes pour essayer de voir la situation politique allemande, on est dans un moment important à plusieurs égards: après les élections de Thuringe, avant la présidence allemande de l'Union européenne au second semestre 2020" et avant les élections allemandes fin 2021, ajoute l'Elysée. (Marine Pennetier, édité par Marc Angrand)

