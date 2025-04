Macron réunit jeudi les "représentants des filières impactées" par les droits de douane de Trump

Le président de la République, Emmanuel Macron, à l'Elysée le 28 mars 2025 ( POOL / Sarah Meyssonnier )

Emmanuel Macron réunit à l'Elysée jeudi, à 16H00, "les représentants des filières impactées par les mesures tarifaires annoncées par les États-Unis", a fait savoir la présidence de la République.

Le président américain, Donald Trump, a signé mercredi un décret généralisant des droits de douane très lourds, de 10% minimum sur toutes les importations arrivant aux Etats-Unis et de 20% pour les produits arrivant de l'Union européenne.

Selon la liste des invités obtenue par l'AFP, plusieurs représentants des secteurs les plus exportateurs seront représentés. Le Premier ministre, François Bayrou, et plusieurs ministres seront aussi présents.

Pour l'aéronautique, qui représente un quart des exportations françaises vers les Etats-Unis, sera convié Guillaume Faury, le patron d' Airbus et président du Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales (Gifas).

L'industrie et la chimie seront représentées par la patronne d' Eramet Christel Bories, Frédéric Sanchez de groupe Fives, Alexandre Saubot de l'organisation professionnelle France Industrie et le président de France Chimie Frédéric Gauchet.

Pour l'agriculture et la viticulture, seront présents Dominique Chargé, président de La Coopération agricole, Jean-François Loiseau, président de l'Association nationale des industries alimentaires (Ania) et Gabriel Picard de la Fédération des exportateurs de vins et spiritueux (FEVS).

Le secteur automobile, qui sera touché par une surtaxe spécifique de 25% sur les voitures importées, sera représenté par Luc Chatel, président la Plateforme automobile (PFA).

La pharmacie sera représentée par Emmanuelle Valentin de Sanofi France.

Seront également conviés le directeur des Galeries Lafayette Nicolas Houzé, le secrétaire général du numéro un mondial du luxe LVMH Marc-Antoine Jamet et le délégué général de la Fédération des Entreprises de la Beauté (FEBEA) Emmanuel Guichard.

Les organisations patronales seront également représentées, avec Patrick Martin du Medef, Patricia Barbizet de l'Association française des entreprises privées (Afep), Amir Reza-Tofighi de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) et Frédéric Coirier du Mouvement des Entreprises de Taille Intermédiaire (METI).

fff-od-max/jbo/tes