Macron promet un soutien "massivement amplifié" à la filière automobile

PARIS, 26 mai (Reuters) - Emmanuel Macron, qui doit présenter dans la journée un plan d'aide au secteur automobile durement touché par la crise provoquée par le coronavirus, a indiqué mardi matin sur Twitter que ce soutien serait "massivement amplifié". "La crise sanitaire a porté un coup d'arrêt massif et brutal à la filière automobile française. C'est une part de notre économie, ce sont des milliers d'emplois. Notre soutien va être massivement amplifié", écrit le président français sur son compte Twitter. Le président de la République reçoit dans la matinée les acteurs de la filière automobile à l'Elysée puis présentera ce plan de soutien vers 16h30 (14h30 GMT) lors d'une visite sur un site du sous-traitant Valéo à Etaples (Pas-de-Calais). Avec l'épidémie de coronavirus et les mesures de confinement mises en oeuvre à travers le monde pour tenter de ralentir sa propagation, les ventes d'automobiles se sont retrouvées au point mort dans de nombreux pays. Sur BFM Business, Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie, a indiqué mardi matin que ce plan de soutien comporterait trois parties: soutenir la transition écologique dans l'automobile; accompagner les PME du tissu de la sous-traitance pour les aider à relocaliser et "les accompagner dans les technologies de l'usine du futur"; enfin obtenir de la part des constructeurs et des grands équipementiers des contreparties sur une relocalisation des activités à valeur ajoutée. (Henri-Pierre André, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +4.41% PEUGEOT Euronext Paris +2.78%