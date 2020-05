Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Macron prêt à assister au sommet du G7 en juin si les conditions le permettent Reuters • 20/05/2020 à 20:44









PARIS, 20 mai (Reuters) - Le président français est prêt à se rendre aux Etats-Unis en juin pour assister à un sommet du G7, si les conditions sanitaires le permettent, a-t-on appris mercredi auprès de l'Elysée. Emmanuel Macron "est ouvert, il est même disposé à s'y rendre, mais évidemment, avec des précautions, si toutefois les conditions sanitaires le permettent", a-t-on déclaré. Donald Trump avait annoncé un peu plus tôt qu'il pourrait finalement accueillir le sommet en juin à Camp David, près de Washington, alors qu'il y avait renoncé pour le remplacer par une visioconférence en raison de la pandémie due au coronavirus. (Michel Rose, édité par Jean-Philippe Lefief)

