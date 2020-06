Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Macron insiste sur la nécessité d'un accord européen sur la relance en juillet Reuters • 19/06/2020 à 14:54









PARIS, 19 juin (Reuters) - Emmanuel Macron a insisté vendredi lors d'un conseil européen en visioconférence sur la nécessité d'obtenir un accord rapide sur le plan qui doit permettre de relancer l'économie des vingt-sept pays membres mise à mal par l'épidémie de coronavirus, a fait savoir l'Elysée. Le chef de l'Etat français a "insisté sur l'importance de ne pas perdre la dynamique" essentielle en "terme politique économique et financier", a souligné une source à la présidence française. "Ce serait un mauvais signal que de voir l'Europe qui a donné l'image - avec l'accord franco-allemand et la proposition de la Commission européenne - d'efficacité, d'action à la hauteur des enjeux, de s'enliser dans une discussion budgétaire lente ou trop difficile." "Si on reprenait les discussions après l'été, au mois de septembre, nous aurions des sujets sur la table aussi difficiles", a ajouté cette source. (Marine Pennetier, édité par Henri-Pierre André)

