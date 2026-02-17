Macron en Inde pour renforcer le commerce bilatéral et parler IA

Scènes avant la visite du président français Macron en Inde, à Mumbai

Le président français Emmanuel Macron entame mardi ‌une visite de trois jours en Inde destinée à renforcer la coopération économique et commerciale avec New Delhi, ​avec l'annonce attendue d'un méga-contrat pour des avions Rafale, et discuter des questions liées à l'intelligence artificielle (IA) alors que se tient un sommet mondial en la matière.

Ce déplacement, le quatrième du chef de l'Etat dans ​le pays, doit permettre de "franchir un nouveau cap" dans le partenariat entre la France et l'Inde, fait-on savoir à l'Elysée, notamment en renforçant ​le commerce bilatéral entre les deux pays.

Emmanuel Macron sera ⁠ainsi accompagné d'une délégation d'une centaine de chefs d'entreprise, dont les dirigeants d'EDF, Schneider Electric, CMA-CGM, ‌Eutelsat, Safran, Naval Group ou encore Dassault Aviation.

En ligne de mire notamment, un contrat "historique" portant sur l'achat par l'Inde de 114 avions Rafale. Selon la presse indienne, le Conseil ​indien des acquisitions de Défense a ‌approuvé la semaine dernière cette commande pour un montant de 3.250 milliards de ⁠roupies (30,2 milliards d'euros).

Ce feu vert constitue un "jalon très important", s'est félicité l'Elysée, qui se veut "optimiste" sur les négociations à venir entre l'Inde et Dassault Aviation.

En avril dernier, New Delhi avait déjà donné son aval à ⁠l'acquisition de 26 Rafale ‌marine destinés à équiper les deux porte-avions de la marine indienne, qui s'ajoutaient aux ⁠36 Rafale commandés par l'Inde dans les années 2010.

SOMMET SUR L'IA

Face aux droits de douane imposés par les ‌Etats-Unis et la Chine, la France cherche à diversifier ses marchés à l'export et ⁠l'Inde, pays le plus peuplé au monde, constitue une cible de choix.

"On a ⁠un commerce bilatéral avec l'Inde ‌qui a augmenté ces dernières années, qui se chiffre aujourd'hui à 15 milliards. Mais on estime qu'on ​a un potentiel encore inexploité et que ce commerce, ‌ses échanges peuvent se renforcer", souligne la présidence française.

Mardi, Emmanuel Macron sera accueilli à Bombay par le Premier ministre indien Narendra Modi ​à 15h15 locales (09h45 GMT) pour un entretien bilatéral entre les deux hommes. Une déclaration conjointe est prévue à 16h45 (11h15 GMT).

Outre la défense, des partenariats sont attendus en matière d'IA, alors que l'Inde accueille ⁠depuis lundi le sommet "AI Impact" qui réunit chefs d'Etat et dirigeants des géants technologiques mondiaux.

Emmanuel Macron y prononcera jeudi un discours en inauguration de la session dédiée aux chefs d'Etat et de gouvernement.

Paris, qui avait accueilli ce même sommet l'an dernier où avait été invité Narendra Modi, défend une IA durable et en faveur de l'intérêt général. Le sommet de New Delhi sera "très aligné" avec la vision défendue par la France, ​assure-t-on à l'Elysée.

(Rédigé par Blandine Hénault)