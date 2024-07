"Macron devra faire un compromis d'une manière ou d'une autre avec la gauche" (TwentyFour AM)

(AOF) - "Une coalition de gauche au parlement ne contribuerait pas à améliorer la situation du déficit budgétaire", certifie Pierre Beniguel, gérant chez TwentyFour AM (boutique Vontobel). Il poursuit : "Pour qu'un Premier ministre soit accepté par le nouveau parlement, il est presque certain que Macron devra faire un compromis d'une manière ou d'une autre avec la gauche. Il est difficile de voir comment cela n'impliquerait pas un plus grand relâchement fiscal, étant donné le programme politique de la gauche et qu'elle était la coalition en tête après l'élection".

Pierre Beniguel considère que la confiance dans les actifs français restera fragile en attendant la nomination d'un nouveau Premier ministre et ne pense pas que le spread OAT/Bunds retombera à son niveau d'avant l'élection, compte tenu de l'incertitude budgétaire.

Avant de conclure : "Cela dit, les actifs français ont déjà accusé une contre-performance et le risque d'un scénario extrême est désormais plus faible. Les répercussions sur l'unité et la stabilité de l'Europe devraient également être limitées. Du point de vue des obligations, cela devrait soutenir les spreads européens à la marge".